Twee moordverdachten ontsnappen uit cel in Californië via een gat van halve meter groot AW

06 november 2019

12u14

Bron: NYT, CBS 0 De Amerikaanse politie heeft twee foto’s vrijgegeven waarop Santos Samuel Fonseca (21) en Jonathan Salazar (20) – twee moordverdachten – te zien zijn. De twee zaten in Californië in de cel in afwachting van hun proces, maar wisten te ontsnappen via een gat van amper 55 centimeter groot.

De twee verdachten werden vorig jaar gearresteerd en beschuldigd van moord. Het gaat daarbij om afzonderlijke zaken: Fonseca (21) wordt ervan verdacht de 37-jarige Lorenzo Gomez Acosta en de 27-jarige Ernesto Garcia Cruz te hebben vermoord in 2018, terwijl Salazar een jaar eerder de 20-jarige Jaime Martinez zou hebben doodgeschoten. Ze belandden bij elkaar in de cel in Monterey County Jail, waar ze hun ontsnappingsplannetje beraamden.

Hoe ze uiteindelijk wisten te ontsnappen? Wanneer de gevangenisbewakers hen niet zagen, boorden ze boven het toilet een steeds groter wordend gat. Zodra ze dachten dat het gat voldoende groot was om erdoor te passen, braken ze het open om zichzelf er vervolgens door te hijsen.

Zo kwamen ze terecht in een onderhoudsruimte, gevuld met pijpen en leidingen. Die ruimte was trouwens nog geen 30 centimeter breed, maar de twee mannen wisten zich erdoor te wringen en kwamen zo uit bij een luik. Eenmaal dat open was, konden ze de frisse buitenlucht alweer ruiken.

De sheriff looft een beloning uit van ongeveer 4.500 euro voor de ‘bounty hunters’ die de verdachten weten te vinden.