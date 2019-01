Twee mogelijke verdachten opgepakt voor dodelijke caféruzie in Bocholt IB

02 januari 2019

00u32

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de caféruzie met dodelijke afloop in Bocholt zijn twee mogelijke verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge twintigers. Het parket van Limburg wilde dat gisterenavond nog niet bevestigen en zou pas communiceren nadat de autopsie is uitgevoerd. De lijkschouwing op het 39-jarige slachtoffer vindt woensdagnamiddag plaats.

Tijdens de viering van oud naar nieuw in een café op Kaulillerdorp in Bocholt, kwam het dinsdagochtend tot een woordenwisseling tussen de 39-jarige Tom S. en zijn latere belagers. De discussie mondde uit in een handgemeen, waarbij S. een slag van een fles op het hoofd zou hebben gekregen. Vervolgens kwam hij met zijn hoofd tegen de grond. De opgetrommelde hulpdiensten brachten de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar daar is hij aan de opgelopen letsels bezweken.

Onderzoek

De lokale politie CARMA startte een onderzoek dat nog loopt. De speurders verhoorden mogelijke betrokkenen en getuigen. Het parket van Limburg stelde een wetsdokter aan, die woensdag een autopsie zal uitvoeren. Daaruit zal moeten blijken wat de precieze doodsoorzaak is.

Het slachtoffer is een vader van twee kinderen. Hij was ook aangesloten bij de KRC Genk supportersclub De Noormannen. Op sociale media zoals Facebook, hebben kennissen van het slachtoffer hun profielfoto aangepast met slogans zoals "Tegen zinloos geweld" of "In welke wereld leven wij".