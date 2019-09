Twee minderjarigen gearresteerd voor dodelijke steekpartij in Marseille KVE

22 september 2019

10u53

Bron: Belga 0 De Franse politie heeft twee minderjarigen gearresteerd voor een steekpartij waarbij gisteren een tiener om het leven kwam in Marseille. Dat zei een bron dicht bij het onderzoek.

"De verdachten, minderjarig, werden zaterdagavond in hechtenis genomen. We zijn in het stadium van de verificaties, we weten nog altijd niet wat het motief was van het gevecht", aldus de bron.

De 15-jarige overleed gisteren nadat hij verschillende keren was gestoken, onder meer in de rug, de borstkas en in de dij. De hulpdiensten konden hem niet meer redden. Een andere jongeman raakte lichtgewond aan de rug en werd naar het ziekenhuis gebracht, dat hij op dit moment al heeft verlaten. Een derde minderjarige kon vluchten en werd teruggevonden in shock.

De tragedie vond plaats in het 10e district van Marseille in het district Saint Loup aan de voet van een sociale woning. Het onderzoek is in handen van de gerechtelijke politie van Marseille.