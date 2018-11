Twee militairen zwaargewond bij oefening in Duitsland HA

19 november 2018

21u11

Bron: ANP 0 Een Nederlandse en een Duitse militair zijn zwaargewond geraakt tijdens een oefening in Duitsland. Hun voertuigen kwamen in botsing op het oefenterrein Bergen-Hohne bij Hannover.

De betrokken mannen zaten beiden met twee anderen in hun voertuig. De Nederlander zat in een Fennek, een licht verkennings- en bewakingsvoertuig. De Duitser bevond zich in een Unimog, een kleine terreinvrachtwagen, toen de aanrijding gebeurde.



De Koninklijke Marechaussee, de op militaire leest geschoeide Nederlandse politiemacht, doet onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval.