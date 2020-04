Twee migranten op Lesbos beschoten na overtreden quarantaineregels ADN

23 april 2020

11u37

Bron: Belga 4 Twee migranten zijn op het Griekse eiland Lesbos beschoten met een jachtgeweer. Het tweetal overtrad de quarantaineregels door het vluchtelingenkamp te verlaten waar zij verblijven. Kort na het incident meldden de mannen zich bij de medische post van het kamp met schotwonden.

In het ziekenhuis bleek dat ze niet ernstig gewond zijn geraakt. Het tweetal zei tegen de politie dat ze de strenge regels die zijn ingesteld vanwege het coronavirus hadden geschonden en dat ze daarna werden beschoten. Wie de mannen heeft beschoten, is nog niet bekend.



Er zijn al besmettingen met het coronavirus geregistreerd in twee kampen en een hotel waar migranten worden opgevangen op het Griekse vasteland. Deze week testten al 150 mensen positief. Op de eilanden in de Egeïsche Zee werden nog geen tests uitgevoerd.