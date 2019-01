Twee meter verse sneeuw, hoogste lawinegevaar, lange files: Oostenrijkse skigebieden sluiten vakantie af met noodweer Joeri Vlemings

05 januari 2019

09u54

Bron: oe24.at, wetter.at, belga, anp 0 De situatie in Oostenrijk verergert elk uur, zo bericht de website wetter.at. Dit weekend wordt op sommige plaatsen nog twee meter verse sneeuw verwacht. In de Alpen geldt het hoogste lawinegevaar. Gisteren werd wintersporters al aangeraden weer zo snel mogelijk naar huis te vertrekken of te wachten tot zondag. Er staan vanochtend al heel wat files op de wegen.

Sneeuwval in combinatie met het eind van de kerstvakantie heeft vanochtend al vroeg geleid tot files in de wintersportgebieden. In Oostenrijk staat het vast op de A12 bij Kufstein en in het zuiden van Duitsland op de A8 naar München en de Ring A99 bij die stad. In de rest van Zuid-Duitsland staan vooral files richting het oosten en zuiden, zoals op de A3 en A7, onder meer als gevolg van ongelukken door sneeuwval. Volgens VAB-woordvoerster Joni Junes moeten bestuurders momenteel rekening houden met een half uur vertraging op de A10 tussen Villach en Salzburg, 50 minuten vertraging op de Fernpassroute richting Füssen en anderhalf uur vertraging op de A8 tussen Salzburg en het Duitse München.

Vooral Oostenrijk krijgt af te rekenen met extreme weersomstandigheden. Er is een weerswaarschuwing afgekondigd voor bijna elke Oostenrijkse deelstaat, alleen het zuiden (Karinthië) wordt gespaard. Op de Tauplitzalm ligt al 2,5 meter sneeuw en het einde van de neerslag is nog lang niet in zicht. Sommige plaatsen krijgen er dit weekend nog twee meter nieuwe sneeuw bij. Nieuwssite oe24.at heeft het over een winterrecord.

Boven de Britse eilanden hangt het hogedrukgebied ‘Angela’ dat extreem natte poollucht richting Oostenrijk voert. Resultaat: 20 tot 100 centimeter verse sneeuw. Maar door de opzwepende noordenwind - met windvlagen tot 100 km/uur - kan de hoeveelheid sneeuw oplopen tot twee meter. Waar precies is moeilijk te voorspellen. Maar de timing is alleszins belabberd: tienduizenden gezinnen trekken dit weekend op het einde van de kerstvakantie weer naar huis én er is de toestroom van skifans voor de laatste wedstrijd van het Four Hills Tournament in Bischofshofen.

Het noodweer zorgt voor verkeersellende. Vandaag is er een warmtefront op komst. In de bergen blijft het hard sneeuwen, elders zal het vooral veel regenen. Er wordt gewaarschuwd voor een mega verkeerschaos. Touring en VAB raden de Belgische toeristen aan om de nodige voorzorgen te nemen en genoeg eten, drinken en warme dekens te voorzien voor hun terugtocht.

Voor België verwacht Touring dan weer vooral druk verkeer op morgennamiddag op de E40 kust-Brussel en op de E411 Luxemburg-Brussel. Verder verwacht Touring vandaag druk verkeer in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in de richting van het noorden.