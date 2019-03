Twee mensen sterven in Oeganda na eten voedsel Wereldvoedselprogramma kv

18 maart 2019

21u19

Bron: Belga 0 Twee mensen zijn overleden en meer dan 100 werden in ernstige toestand opgenomen in een ziekenhuis in het Karamoja-gebied in het noordoosten van Oeganda. Ze hadden verrijkte granen gegeten die verdeeld werden door het Wereldvoedselprogramma (WFP). Dat heeft de Oegandese regering vandaag bekendgemaakt.

"We werken samen met het Wereldvoedselprogramma om de oorzaak vast te stellen", zei minister van Ramppreventie Musa Ecweru, die toevoegde dat veel mensen inmiddels al ontslagen werden uit het ziekenhuis.

Het WFP kondigde in een mededeling aan dat de verdeling van verrijkte granen in Oeganda stopgezet werd. Het VN-agentschap sprak van "tientallen mensen die ziek werden en opgenomen werden in gezondheidscentra na een lokale voedselbedeling in Karamoja. Dat er doden vielen, werd niet bevestigd in de mededeling.



"Vanaf het begin behandelde het WFP dit met de grootste urgentie", voegde de organisatie toe. De eerste mensen meldden zich midden vorige week aan met klachten als hoge koorts en verwardheid. De organisatie zei dat ook laboratoriumtests werden uitgevoerd om te onderzoeken of er een causaal verband is tussen de zieken en het voedsel.

Verrijkte granen worden aan zwangere vrouwen gegeven of aan vrouwen die borstvoeding geven, om ondervoeding en dwerggroei te voorkomen.

