Twee mensen neergeschoten bij Breda

11 augustus 2018

05u44

Bron: Belga 0 In Etten-Leur, bij Breda, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen neergeschoten. Ze werden door de politie in twee verschillende straten van de Brabantse gemeente aangetroffen.

De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Beiden waren aanspreekbaar, meldt de politie. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee schietincidenten.

Een persoon is aangehouden. Of dit de schutter is, is nog niet duidelijk.

In Etten Leur is het sporenonderzoek op de Putter en de Havik in volle gang. Geen nieuwe info. Hopelijk in de loop van de dag meer duidelijkheid. Politie Breda eo(@ Politie_Breda) link