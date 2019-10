Twee mensen in Duitsland overleden door bacteriën in worsten, wereldwijde terugroepactie ADN

02 oktober 2019

16u22

Bron: Belga 0 Nadat twee mensen gestorven zijn na het eten van worsten, is een vleesproducent in Duitsland moeten stoppen met zijn productie. Het bedrijf heeft volgens zijn website ongeveer 200 medewerkers en exporteert wereldwijd.

De veterinaire dienst van Waldeck-Frankenberg in de deelstaat Hessen heeft de boerderij ‘Wilke Wurstwaren’ in Twistetal-Berndorf gesloten. De lokale autoriteiten kondigen ook een wereldwijde terugroepactie aan voor alle producten van het bedrijf, behalve ingeblikt voedsel.

In verschillende producten werd immers de listeriabacterie aangetroffen. Een onderzoek stelt vast dat er een verband is tussen de bacteriën in het vlees en het overlijden van twee oudere mensen in Hessen. Volgens de lokale overheid houden nog 37 ziektegevallen mogelijk ook verband met de worstproducten van het bedrijf.



Listeria-bacteriën kunnen leiden tot diarree en koorts. Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen ze levensgevaarlijk zijn.

Volgens de autoriteiten bevonden de bacteriën zich in salami op pizza en in rookworsten. De eerste keer dat de bacterie in een product van het bedrijf was vastgesteld, was in maart. Ondanks allerlei maatregelen kreeg het bedrijf geen greep op het probleem. Ook de volgende maanden waren er klachten. De procureur van Kassel was over de procedures op de hoogte gebracht.