Twee mensen gedood in Zuid-Afrikaanse moskee Redactie

14 juni 2018

08u23

Bron: afp 0 In een moskee in Zuid-Afrika zijn vanmorgen vroeg twee mensen gedood. De veronderstelde dader is door de politie omgebracht, is uit politiebron vernomen.

In een moskee in Malesbury, nabij Kaapstad, heeft een man twee mensen doodgestoken en anderen verwond. Door gelovigen gealarmeerd kwam de politie ter plaatse.

De messentrekker, een dertiger, viel ook de politie aan. Die probeerde vruchteloos hem te overhalen zich over te geven en bracht hem vervolgens om, aldus woordvoerster Noliyoso Rwexana. Over de motieven van de man is nog niets bekend.

Een maand geleden vond een soortgelijk incident plaats in een sjiitische moskee in Verulam, nabij Durban. Drie onbekenden met een mes wurgden een man en staken twee anderen neer. De daders zijn voortvluchtig.

Het motief is ook niet helemaal uitgeklaard, maar er zijn volgens de politie bij dit incident "tekenen van extremisme".

Van de 53 miljoen inwoners van Zuid-Afrika is 1,5 procent moslim. Het land kent grote tolerantie inzake godsdienst en is in tegenstelling tot andere Afrikaanse landen van jihadisme gespaard gebleven.