Twee medewerkers Iraanse ambassade Nederland uitgezet KVE

06 juli 2018

17u51

Bron: Belga 0 Twee medewerkers van de Iraanse ambassade in Den Haag zijn Nederland uitgezet. Dat heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bevestigd.

Een woordvoerder kon niet ingaan op de reden van de uitzetting. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat daar niet op in.

Het uitzetten van ambassademedewerkers is een zware en zeldzame stap. Eerder dit jaar zette Nederland twee Russische inlichtingenmedewerkers uit, in reactie op de vergiftiging van een Russische ex-spion in Groot-Brittannië. In 2011 werd een Russische diplomaat uitgezet nadat een Nederlandse F-16-piloot staatsgeheimen zou hebben gelekt aan een kolonel uit Rusland.