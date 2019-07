Twee mannen zitten vast in Duitse grot na hevige regen: één man gered ttr

29 juli 2019

08u53

Bron: belga 0 buitenland Twee mannen zijn zondag in het zuidwesten van Duitsland vast komen te zitten in een grot na hevige regen. Een van de twee kon deze ochtend door reddingswerkers al bevrijd worden.

Vier duikers slaagden er al in tot bij de mannen te komen in de Falkenstein-grot in de deelstaat Baden-Württemberg. Ze zijn allebei gezond en wel, verklaarde Michael Hottinger, die het reddingsteam leidt. "Er is absoluut geen levensbedreigend gevaar." Het gaat om een gids en zijn begeleider. De twee hebben dekens en warm eten gekregen.

De mannen zitten zo'n 650 meter diep in de grot, waardoor de rivier Elsach stroomt. Ze zitten vast omdat het water plotsklaps steeg. Omdat de stroming van de rivier te sterk was, konden ze zondag niet gered worden. "Voor ervaren duikers is het problematisch en voor onervaren duikers zou het praktisch onmogelijk zijn", aldus Hottinger.

Eerder lieten de reddingsdiensten al weten dat de mannen, na een korte opleiding, elk begeleid door een duiker de grot verlaten. De duikers zullen bepalen wanneer en of de reddingsactie zal plaatsvinden. Volgens Hottinger was het geen goed idee om de grot binnen te gaan. Door de slechte weersomstandigheden en de hevige regen hadden de mannen moeten weten dat het gevaarlijk zou zijn.

De Falkenstein-grot is een populaire toeristische bestemming in de regio Schwäbische Alb.