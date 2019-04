Twee mannen verdacht van plannen van aanslag op school in Frankrijk KVE

03 april 2019

15u28

Bron: Belga 0 In Frankrijk zitten twee mannen geboren in 1998 in voorhechtenis voor het plannen van een aanslag op een school. Ze werden vorige week maandag ingerekend na een onderzoek van de inlichtingendienst DGSI en vrijdag stelde een onderzoeksrechter hen officieel in verdenking van "terroristische bendevorming", zo bevestigde het parket van Parijs vandaag.

De hoofdverdachte werd opgepakt in het departement Seine-et-Marne, juist ten oosten van de hoofdstad. Volgens het Franse persagentschap AFP, dat een bron dicht bij het onderzoek citeert, gaat het om een "psychiatrisch erg onstabiele" man met zelfmoordneigingen die bekend stond bij de inlichtingendiensten. Hij zou ook een "bewonderaar van Mohammed Merah" zijn, die in maart 2012 bij verschillende schietpartijen in het zuiden van Frankrijk zeven doden maakte.

De jonge twintiger wilde een aanval plegen op een lagere school of politieagenten, onder wie een agent die hem in het verleden eens had opgepakt. Toen hij aan wapens probeerde te geraken die door het gerecht in beslag waren genomen, besliste het parket om hem op te pakken, luidt het.

Volgens de bronnen van AFP zou de tweede man niet rechtstreeks betrokken zijn bij de plannen van zijn leeftijdsgenoot. Hij wordt er wel van verdacht hem te hebben geholpen.