Twee mannen proberen zwarte twintiger hardhandig uit tram te gooien omdat hij "te luid muziek speelde"

02 september 2018

08u57

Bron: Mic, Buzzfeed 0 In een viraal filmpje op sociale media is te zien hoe de 21-jarige Dexter Lotz vrijdagavond bijna van de Muni-tram in San Francisco wordt gegooid door twee mannen wiens namen niet bekend zijn gemaakt. De jongeman zou op het tramstel muziek hebben gespeeld via zijn smartphone, en dat was niet naar de zin van de twee aanvallers.

In een eerste video houdt één van de mannen Lotz in een houdgreep, terwijl verschillende andere passagiers roepen dat hij de jongen met rust moet laten. “Zeg dat hij moet stoppen”, reageert de aanvaller. Op andere beelden zijn er twee mannen te zien die de jongen hardhandig door de deur van het tramstel naar buiten proberen te werken, terwijl de jongen luid schreeuwt en zich wanhopig vast probeert te houden aan het deurframe.



De filmpjes werden via Twitter de wereld ingestuurd door journalist Anna Sterling. “Deze twee mannen hebben net geprobeerd om deze knul van de Muni-tram te gooien omdat hij te luid muziek speelde. Hij kon gemakkelijk geraakt worden door het verkeer. Dit is niet oké”, schrijft ze erbij. De beelden zorgden voor behoorlijk wat ophef op sociale media.

They’re attempting to throw him onto the street. You can see it clearly here. He’s just a kid. This is not okay. pic.twitter.com/BGT3kado26 Anna Sterling(@ AnnaMSterling) link

Smartphone naar buiten gegooid

In een later interview legt Lotz zelf uit dat hij inderdaad muziek speelde via de speaker van zijn smartphone, toen hij geconfronteerd werd door een man met een hoed en een baard. De man zou hem al eerder hebben aangestaard, volgens Lotz omdat de muziek te luid stond. Uiteindelijk kwam het tot een discussie en viel de man aan. Even daarna begon Lotz ook terug te vechten, nadat hij naar eigen zeggen verschillende keren bijna het bewustzijn verloor. “Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Dingen werden zwart, ik kon niets zien”, vertelde hij in een interview met Mic.

Later kreeg de aanvaller nog hulp van een tweede passagier en probeerden ze samen de jongeman naar buiten te werken. Wanneer de tram stopte aan een latere halte, gooiden ze zijn skateboard en zijn smartphone, een Samsung Galaxy S9, naar buiten. De halte erop is Lotz uiteindelijk zelf afgestapt om zijn bezittingen te gaan zoeken.

Politie

De politie kwam ter plaatse na het incident en is bezig met een onderzoek. Zowel Lotz als zijn aanvaller hebben besloten om geen klacht neer te leggen. "Ik wil me daar niet mee bezighouden", verklaart Lotz. "Hoewel dit vrij erg was, ben ik zulke interacties met mensen zoals hem gewoon." De derde man is nog niet geïdentificeerd.

