Twee mannen opgepakt voor voorbereiden terreuraanslag in Nederland ADN

26 november 2019

16u10

Bron: ANP, AD.nl 0 Twee mannen van 20 en 34 jaar oud uit het Nederlandse Zoetermeer zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland.

Ze zouden van plan zijn geweest met bomvesten en een of meer autobommen aan het eind van het jaar een aanslag te plegen. Het doelwit is niet duidelijk, meldt het Openbaar Ministerie.

De arrestatie volgde uit een volgens het OM ‘zorgvuldig opgezette, grootschalige politieactie onder leiding van het Landelijk Parket’. Een van de mannen werd aangehouden op straat in Den Haag, de ander in zijn woning in Zoetermeer. De aanhoudingen zijn gedaan door een antiterrorisme-eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee mannen laat volgens het OM zien dat de kans op een aanslag in Nederland nog altijd onverkort aanwezig is. De verdachten zijn vandaag verhoord door de politie en worden morgen voorgeleid aan de onderzoeksrechter in Rotterdam.