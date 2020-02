Twee mannen opgepakt in verband met diefstal van een Banksy in Parijs kv

05 februari 2020

19u49

Bron: Belga 1 In de regio Parijs zijn gisterochtend twee mannen opgepakt en vastgezet ten behoeve van het onderzoek ("garde à vue") naar de diefstal van een werk van straatkunstenaar Banksy in september in het hartje van de Franse hoofdstad.

De politie vatte een man van 32 en een van 35 jaar, in het kader van het onderzoek naar de diefstal van Banksy begin september nabij het Centre Pompidou. De stencil stond op de achterkant van een toegangsbord aan de ondergrondse garage van het beroemde cultuurcentrum.

Bij huiszoekingen zijn ook werken van Banksy in beslag genomen. Deskundigenonderzoek moet uitmaken of ze echt zijn of niet. Het nabij het Centre Pompidou geroofde werk is echter niet gevonden.

Meer over Centre Pompidou

Parijs