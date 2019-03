Twee mannen opgepakt in Amsterdam voor betrokkenheid bij aanslagen Parijs ttr

15 maart 2019

15u05

Bron: belga 3 Twee mannen van 29 en 31 jaar zijn in Amsterdam opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in 2015. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de levering van kalasjnikovs en explosieven aan de jihadistische zelfmoordcel, die mogelijk in oktober van dat jaar in Nederland de wapens heeft opgehaald.

De twee mannen kwamen in beeld door onderzoek van de Franse, Belgische en Nederlandse politie en zijn dinsdag opgepakt. De 29-jarige is vandaag voorgeleid en blijft nog twee weken vastzitten. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



De gezondheid van de 31-jarige man laat het volgens het openbaar ministerie niet toe dat hij langer wordt vastgehouden. Hij is daarom "noodgedwongen" in vrijheid gesteld.

Bij huiszoekingen in de woningen van de mannen zijn computers, telefoons en documenten in beslag genomen.

Bij de aanslagen bij het Stade de France, verschillende bars en in de concertzaal Bataclan vielen op 13 november 2015 129 doden en meer dan 350 gewonden.