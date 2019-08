Twee mannen en vrouw krijgen doodstraf omdat ze albino vermoordden en in stukken sneden in Malawi KVDS

14 augustus 2019

17u59

Bron: Belga, AFP 3 Een rechtbank in Malawi heeft twee mannen en een vrouw veroordeeld tot de doodstraf omdat ze een albino vermoordden. Dat is woensdag uit gerechtelijke bron vernomen.

Het drietal was ervan beschuldigd in 2015 Priscott Pepuzani te hebben gedood, daarna in stukken te hebben gesneden en clandestien te hebben begraven. Het trio werd dinsdag in Mchinji - in het westen van het Afrikaanse land - schuldig bevonden aan moord en het bezit van menselijke resten.

Pigment

Het is al de tweede gelijkaardige beslissing van justitie in enkele maanden tijd. In mei kreeg een man de doodstraf voor het doden van een albino in 2017.





Een albino maakt volgens de Stichting Afrikaanse Albino’s geen pigment aan, waardoor hij een hele lichte huid heeft, lichtblond haar en lichtblauwe ogen, die rood oplichten als er licht in valt. Van de Afrikaanse bevolking ten zuiden van de Sahara zou 1 op de 2.000 tot 1 op de 5.000 albinisme hebben. Zeker in landen als Malawi, Mali en Senegal komt het frequent voor. Ter vergelijking: in westerse landen is dat ongeveer 1 op de 17.000.

In Afrika worden albino's geconfronteerd met discriminatie, maar soms ook met uiteenlopende vormen van geweld. In Malawi, één der armste landen ter wereld, neemt het geweld tegen albino's toe sinds 2014. De lichaamsdelen van albino’s worden vaak gebruikt in hekserij. Ze zouden geluk en rijkdom brengen.

Doodstraf

Nog dit: de drie beschuldigden die deze week veroordeeld werden, zullen niet effectief ter dood gebracht worden. Malawi past sinds 1994 immers de doodstraf niet meer toe en zet die om in een levenslange gevangenisstraf.

