Twee maanden na gruwelmoord op zwangere scholiere is nu ook haar baby overleden Kees Graafland

14 juni 2019

15u36

Bron: AD.nl 0 Het Amerikaanse baby'tje Yovanny Jadiel, die in april zwaargewond raakte toen hij uit de baarmoeder van zijn vermoorde moeder (19) werd gesneden, is nu toch overleden. Dat meldt zijn familie. Het jongetje blies vandaag in een ziekenhuis in Oak Lawn zijn laatste adem uit.

Het kind lag sinds de gruwelijke aanval op zijn moeder Marlen Ochoa-Lopez op 23 april in kritieke toestand. Uiteindelijk overleed hij aan ernstig hersenletsel. De familie laat weten dat Yovanny Jadiel in besloten kring zal worden begraven en vraagt de pers om met rust te worden gelaten.



Het overlijden van de baby betekent het einde van de prille hoop die vader Yovani Lopez mogelijk nog koesterde. Drie weken geleden was hij nog te zien op foto's waarop hij teder zijn zoontje - het eerste kind van hem zijn jonge vrouw - vasthoudt. Een glimlach op zijn lippen. De familie noemde het toen een wereldwonder dat het kindje nog leefde, maar riep ook op om ‘te blijven bidden’ voor zijn gezondheidstoestand.



Yovanny Jadiel raakte zwaargewond toen zijn aanstaande moeder werd vermoord in Chicago. De hoogzwangere Marlen Ochoa-Lopez zou op 23 april naar het huis van verdachte Clarisa Figueroa (46) zijn gelokt met een aanbod van gratis babykleertjes. Daar werd de 19-jarige gewurgd, waarna de baby uit de baarmoeder is gesneden.

Alarmnummer

Toen Figueroa en haar dochter Desiree (24) het alarmnummer belden omdat de baby niet ademde, beweerden ze dat Clarisa Figueroa net bevallen was. Vermoedelijk wilde de vrouw het kindje als haar eigen zoon opvoeden. Haar volwassen zoon was onlangs overleden.



De politie linkte de vermissing van Ochoa-Lopez in eerste instantie niet direct aan het telefoontje aan de alarmcentrale dat was gepleegd over de baby. Pas vanaf 7 mei kwam Figueroa in beeld als mogelijke verdachte. Vrienden van het slachtoffer wezen de politie op de communicatie die plaats had gevonden tussen de jonge vrouw en de mogelijke dader. Dat gebeurde in een Facebookgroep voor (aanstaande) moeders.



Toen de onderzoekers Figueroa in beeld kregen, was zij juist een inzamelingsactie begonnen op GoFundMe voor de aanstaande begrafenis van ‘haar baby’. De politie deed DNA-tests en kwam erachter dat niet de 46-jarige vrouw, maar Ochoa-Lopez en haar man Yiovanni Lopez de ouders van het kind waren.



Het levenloze lichaam van de jonge aanstaande moeder werd daarna gevonden in een vuilnisbak achter het huis van Figueroa. Moeder en dochter Figueroa zitten vast op verdenking van moord. Ook de vriend van Clarisa Figueroa zit vast, voor medewerking aan verhulling van het misdrijf.

Cecilia Garcia PRESS STATEMENT Contact: Julie Contreras 773-682-3963 PASSING OF BABY YOVANNY JADIEL LOPEZ It is with great sadness that we inform you of the passing of baby Yovanny Jadiel Lopez. He passed away...