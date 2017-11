Twee maanden na doortocht orkaan Maria: meer dan helft Puerto Rico nog steeds zonder elektriciteit en voedselpakketten zonder voedzaam eten IVI

Bron: People, The Washington Post, ABC, The Hill 0 REUTERS Twee maanden na de doortocht van orkaan Maria op 20 september leeft meer dan de helft van Puerto Rico nog steeds zonder elektriciteit. Twee maanden na de doortocht van orkaan Maria op Puerto Rico, zit meer dan de helft van het eiland nog steeds zonder elektriciteit. De bewoners moeten het ook nog altijd doen met een minimum aan hulpmiddelen. De voedselpakketten die al weken worden opgestuurd laten bovendien volgens vele Puerto Ricanen te wensen over. Gisteren is er daarom in Washington betoogd tegen het gebrek aan hulp van de regering.

Honderden Amerikanen hebben hun stem laten horen om de aandacht te trekken voor Puerto Rico. Het feit dat meer dan de helft van het Amerikaanse eiland nog steeds zonder elektriciteit zit, maakt de mensen boos. Ook vele bekende sterren en grote bedrijven lenen hun naam aan verschillende projecten om het eiland te helpen. Maar de oproep naar de regering om de handen meer uit de mouwen te steken, valt in dovemansoren. "Puerto Rico wordt verwaarloosd", zeggen de demonstranten.

Chips en snickers

De Amerikaanse regering heeft na orkaan Maria Longbranch Partners aangesteld om de voedselpakketten te voorzien. Maar in de dozen zit niet wat de bewoners verwachten of nodig hebben. In plaats van voedzame zaken zoals groenten en fruit, krijgen de Puerto Ricanen chips, crackers, snickers, snoep en vlees in blik.

Er wordt met de vinger naar FEMA gewezen, het federaal bureau voor rampenbestrijding. Maar daar schudden ze ferm met hun hoofd: “Het was nooit de bedoeling om met de voedselpakketten een volledige maaltijd te voorzien.” FEMA benadrukt tegenover Amerikaanse media dat zij enkel instaan voor de bedeling van de voedselpakketten, niet de samenstelling ervan. Het agentschap zou na alle verontwaardiging toch de bestellingen bij Longbranch Partners hebben geannuleerd.

“Who in their right mind would think this qualifies as a meal?” said Pedro, a San Juan, Puerto Rico, resident who received this (dandy & chips) on Thursday from FEMA. Yesterday, FEMA delivered MREs. pic.twitter.com/ZoIUwSOUjn David Begnaud(@ DavidBegnaud) link

Black-outs

Ondertussen moet binnenkort ook de deadline gehaald worden om 95% van het eiland te voorzien van elektriciteit. Die deadline ligt op 15 december, maar bewoners maken zich zorgen of het tegen dan werkelijk zal in orde zijn. Puerto Rico’s energiebedrijf (PREPA) sukkelt al sinds de doortocht van orkaan Maria met het herstel van de stroom. Zelfs in gebieden waar er wel nog elektriciteit is, zoals hoofdstad San Juan, hebben bewoners nog dagelijks te maken met black-outs.

Een gebrek aan betrouwbare stroom, de vernieling van straten en bruggen en een minimum aan basismiddelen zorgen ervoor dat duizenden Puerto Ricanen het eiland ontvluchten. Bovendien wordt er gevreesd voor een economische crisis, want Puerto Rico had het financieel al moeilijk.

"We hebben nog steeds hulp nodig"

Acteur en theatermaker Lin-Manuel Miranda (de maker van de musical ‘Hamilton’ en zelf van Puerto Ricaanse afkomst) neemt het voortouw in vele acties. Zo heeft hij in oktober een nummer uitgebracht met verschillende bekende mensen, waarvan de opbrengst naar de heropbouw van het eiland gaat. Tijdens de demonstratie van gisteren heeft hij ook een oproep gedaan naar president Donald Trump: “We hebben nog steeds hulp nodig.”

“Na de eerste twee orkanen die vernieling hebben achtergelaten in Texas en Florida heeft de president meteen getweet dat hij de bewoners alle hulp zal aanbieden", zegt Miranda. "Na de ramp op Puerto Rico heeft het een week geduurd alvorens Trump er iets over tweette, al heeft hij in die week wel getweet over de NFL. Wat zegt dat over de prioriteiten van de regering?”

REUTERS Lin-Manuel Miranda stapte gisteren mee in de demonstratie voor Puerto Rico.