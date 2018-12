Twee maanden cel voor 18-jarige die terrorisme verheerlijkte na aanslag in Straatsburg ADN

18 december 2018

13u54

Bron: Belga 2 Een rechtbank in Straatsburg heeft een achttienjarige jongeman wegens "verheerlijking van terrorisme" tot twee maand effectieve gevangenisstraf veroordeeld, zo is vandaag bij zijn advocate Tiphaine Ricou vernomen. De man had op sociale media meerdere boodschappen gepost waarin hij zich verheugde over de bloedige aanslag in de hoofdstad van de Elzas.

De meerderjarige jongeman had in de acht uur na de aanslag, die intussen vijf doden en elf gewonden heeft geëist, zeventien boodschappen op sociale media gepost. Cynisch luidde het dat de stad Straatsburg zijn "mooiste dag" had beleefd. Internauten hebben de politie verwittigd. Gisteren veroordeelde een rechtbank hem tot twee maanden effectieve gevangenis en drie jaar uitzetting uit zijn burgerrechten.

Vijf van de gewonden vertoeven nog steeds in het ziekenhuis en een cel voor psychologische hulp heeft al bijna zevenhonderd mensen over de vloer gekregen, zei de prefect van de Beneden Rijn Jean-Luc Marx vandaag.

