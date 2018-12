Twee lijken van kinderen gevonden in tuin van Walmart-kerstman ADN

27 december 2018

18u34

Bron: Belga 0 In het zuiden van de Verenigde Staten zijn de lichamen van twee kinderen teruggevonden, in de tuin van hun vader. Die werkte tot voor kort als kerstman in een supermarkt.

Op 20 december trok de politie naar het huis van Elwyn Crocker (50) in het dorp Guyton, in Georgia. Iemand had de politie getipt dat de dochter van de vijftiger, de 14-jarige Mary, al sinds oktober niet meer was gezien. De beller vreesde dat ze mogelijk dood zou zijn.

De vader leidde de speurders uiteindelijk naar zijn tuin, waar niet alleen het meisje maar ook haar twee jaar oudere broer dood werd teruggevonden. De broer was sinds november 2016 - toen ook hij 14 jaar oud was - vermist, aldus de politie. Maar de jongen was nooit officieel als vermist opgegeven. Een autopsie moet de doodsoorzaak en het tijdstip van het overlijden van de kinderen aan het licht brengen.



Elwyn Crocker en drie van zijn familieleden zijn gearresteerd en aangeklaagd wegens het verbergen van lijken en het plegen van wreedheden op minderjarigen, deelde de sheriff van Effingham mee. Crocker is samen met zijn vrouw Candice (33), zijn schoonmoeder Kim Wright (50) en diens partner Roy Prater (55) in verdenking gesteld. Volgens de lokale pers had de vader onlangs nog kerstman gespeeld voor een supermarkt van Walmart.