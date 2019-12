Twee lichamen in stuurhut gezonken vissersboot in Noordzee zijn vermisten NLA

01 december 2019

13u23

Bron: Belga 0 De twee lichamen die zijn gevonden in de gezonken vissersboot vlakbij Texel, zijn de twee vermiste bemanningsleden van 27 en 41 jaar. Dat heeft de Nederlandse politie bekendgemaakt. Het schip, de viskotter UK165 Lummetje, zal worden geborgen.

De lichamen werden vandaag aangetroffen in de stuurhut van de viskotter door duikers van de marine. Uit identificatie moest nog zeker gesteld worden dat het om de vermiste personen ging.

De vissersboot zonk donderdagochtend vroeg. Het vaartuig werd donderdag al gelokaliseerd op de zeebodem, maar er kon niet worden gedoken vanwege onstuimig weer. Gisteren konden marineduikers voor het eerst naar het schip duiken, Vandaag konden ze er voor het eerst ook naar binnen.

Met de vondst van de twee lichamen is een einde gekomen aan de ‘knagende onzekerheid’ voor de familie, zei waarnemend burgemeester van Urk Ineke Bakker zondag. Afgelopen donderdag zei ze dat de gebeurtenis een drama is voor de hechte gemeenschap in Urk.

Het schip wordt ook geborgen. De Rijkswaterstaat van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal toezien op de operatie, maar de werkzaamheden niet zelf uitvoeren. Die worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bergingsbedrijf. De planning wordt in de loop van komende week opgesteld. De vissersboot ligt ten zuidwesten van Texel op een diepte van 12 tot 14 meter.

Geborgen lichamen

Waarnemend burgemeester Ineke Bakker is opgelucht dat er met de vondst van de twee lichamen een einde is gekomen aan de “knagende onzekerheid” voor de familie. “Namens het gemeentebestuur zal ik de condoleances overbrengen aan de families. Ik hoop dat de lichamen na identificatie en onderzoek zo snel mogelijk aan de families vrijgegeven kunnen worden. De families kunnen nu afscheid nemen van hun geliefden en Urk kan daarin meeleven. Juist op dit soort momenten is de onderlinge verbondenheid op Urk groot”, zegt Bakker.

De vlag bij het gemeentehuis zal vanaf morgenochtend als teken van collectieve rouw halfstok hangen. Bakker had ook een woord van dank aan iedereen die de afgelopen dagen hielp bij de zoekactie en de berging. “Er is met grote inzet en een hartverwarmende betrokkenheid gewerkt”, aldus de burgemeester.