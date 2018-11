Twee legertanks botsen tijdens grootste NAVO-oefening sinds Koude Oorlog: vier soldaten gewond Aan de training nemen 50.000 militairen deel, ook Belgen HA

03 november 2018

17u32

Bron: Belga 1 In Noorwegen zijn bij manoeuvres in het kader van ‘Trident Juncture’, de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog, vier Zweedse soldaten gewond geraakt. Dat meldt het Zweedse leger.

Het viertal was betrokken bij een verkeersongeval in de provincie Hedmark. Een tank botste op een kleinere militaire terreinwagen. De gewonde soldaten werden naar het ziekenhuis overgebracht. Twee van hen konden na een controle weer vertrekken. De toestand van de andere twee is niet duidelijk, maar ze zouden niet in levensgevaar verkeren.



Aan de oefening nemen zowat 50.000 soldaten uit de 29 NAVO-lidstaten en partnerlanden (Zweden en Finland) deel. België stuurde zowat 450 soldaten. De oefening gaat uit van een scenario waarbij er collectief gereageerd wordt na een aanval op een of meer leden. Doel is "het defensieve karakter van de NAVO beklemtonen", luidt het.