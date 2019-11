Twee legerhelikopters botsen: 13 Franse militairen omgekomen in Mali mvdb

26 november 2019

09u56

Bron: ANP - Reuters 6 Door een ongeval met twee helikopters in Mali zijn maandagavond dertien Franse militairen om het leven gekomen. Dat heeft het Élysée vandaag bekendgemaakt.

De twee toestellen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De militairen maakten deel uit van de operatie Barkhane tegen jihadisten in het noorden van Mali.



President Emmanuel Macron verduidelijkt dat het gaat om dertien leden van de landmacht: zes officieren, zes onderofficieren en één korporaal eerste klas. Volgens bronnen binnen de strijdkrachten ging het om helikopters van het type Cougar en Tigre. Frankrijk is sinds 2013 militair actief in de voormalige West-Afrikaanse kolonie op vraag van de Malinese regering.