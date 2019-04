Twee leerlingen doodgestoken in Chinese lagere school jv

03 april 2019

08u50

Bron: dpa 0 In een lagere school in het zuiden van China zijn bij een mesaanval twee kinderen overleden en twee anderen gewond geraakt. Dat hebben de staatsmedia gemeld. De politie heeft een verdachte opgepakt.

De aanval vond vandaag om 07.16 uur (01.16 uur Belgische tijd) plaats in de Wanquan lagere school in Baijiaping, in de provincie Hunan, aldus staatstelevisiezender CCTV. De twee leerlingen die gewond raakten werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De politie heeft een 31-jarige man opgepakt.

Aanvallen op kleuterscholen en lagere scholen in China worden vaak toegeschreven aan mentaal zieke mensen die gefrustreerd zijn over de maatschappij. Door de zeer strenge wapenwetgeving, worden de meeste aanvallen met messen of zelfgemaakte explosieven uitgevoerd.

Vorige week nog werden 23 kleuters opgenomen in het ziekenhuis nadat ze vermoedelijk vergiftigd werden door een leerkracht.