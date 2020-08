Twee krachtige aardbevingen voor de kust bij Sumatra kv

19 augustus 2020

02u27

Bron: Belga 0 In Indonesië hebben vanochtend kort achter elkaar twee stevige aardbevingen plaatsgevonden. Die hadden een kracht van 6,8 en 6,9 en waren voor de kust van het eiland Sumatra.

De eerste beving was om 05.23 uur (00.23 uur Nederlandse tijd) en de tweede volgde zes minuten later. Volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS is de kans op slachtoffers en schade klein. Ook is er geen waarschuwing gegeven voor een mogelijke tsunami.

Indonesië wordt vaker opgeschrikt door zware aardschokken. Zo vielen in 2018 duizenden doden door een beving met een kracht van 7,5 en een tsunami bij Sulawesi. Het natuurgeweld richtte een ravage aan in de stad Palu.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.