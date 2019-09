Twee Kosovaarse Belgen veroordeeld voor aanslagplannen GVV

04 september 2019

23u39 0 In de Kosovaarse hoofdstad Pristina zijn vandaag twee Belgen veroordeeld voor terreur. Ze koesterden plannen voor aanslagen in het Balkanland, maar ook hier bij ons.

De Kosovaarse Belg Bujar Behrami (26) kreeg tien jaar gevangenisstraf als leider van een zeskoppige cel van de Islamitische Staat (IS). De verdachten, die tussen juni en september 2018 in de boeien werden geslagen, planden in de eerste plaats terreur tegen christelijke kerken, discotheken en NAVO-militairen in Kosovo zelf. Gramos Shabani (26), die ook een dubbel paspoort heeft, werd tot zeven jaar veroordeeld. Het zou hij zijn geweest die naar ons land of Frankrijk wou terugkeren om ook hier een aanslag te plegen. Welk doelwit hij daarbij viseerde, staat niet vast.

Shabani kwam in 2014 al in het vizier van de Belgische veiligheidsdiensten toen hij vanuit Kosovo naar ons land was teruggestuurd omdat hij getracht had om vanuit Pristina te vertrekken naar het Syrische front. Maar kort na zijn aankomst in Brussel werd hij terug in vrijheid gesteld. Behrami zat in 2016 ook al achter een aanslagcomplot tegen een voetbalwedstrijd tussen Kosovo en Israël. Daar kreeg hij de opdracht toe van een hooggeplaatste IS’er die in Syrië zat — en wellicht dezelfde ‘Abu Ahmed’ is die ook de bloedige terreur in Brussel en Parijs heeft beraamd. (GVV)