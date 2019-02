Twee klimsters omgekomen door plotse steenlawine in Franse Alpen kg

27 februari 2019

22u10

Bron: ANP 0 Twee Franse klimmers zijn om het leven gekomen door een rotslawine in de Alpen. De vrouwen zijn meegesleurd door stenen en 800 meter omlaag gestort, zegt een lokale functionaris.

Het ongeval gebeurde bij La Grave (Hautes-Alpes) in het zuidoosten van Frankrijk. De slachtoffers waren daar zonder professionele begeleider op pad met drie andere personen. Dat trio is ongedeerd aangetroffen en in veiligheid gebracht door reddingswerkers.



De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.