Twee kleine kinderen uit hete auto bevrijd in Tilburg Redactie

30 mei 2019

18u50

Bron: AD 0 Op het Stadhuisplein in de Nederlandse stad Tilburg zijn vanmiddag twee kleine kinderen uit een hete auto bevrijd. De kinderen zouden langere tijd in het voertuig hebben gezeten, bevestigt een woordvoerster van de politie. Eén van de kinderen zat in een Maxi-Cosi. Volgens getuigen lagen de kinderen te slapen.

De auto was aan het begin van de middag op het Stadhuisplein geparkeerd. De ramen van de auto waren dicht en de auto stond in de zon. Klanten van een nabijgelegen lunchroom zagen de kinderen 's middags in het voertuig zitten en gaven dat door aan personeel van de lunchroom. De hulpdiensten werden gewaarschuwd en de politie en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Op verzoek van een agent heeft het oudste kind een portier opengemaakt. De kinderen zijn daarna onderzocht door ambulancepersoneel.

Na enige tijd kwamen de ouders met nog een kind terug bij de auto. De ouders en kinderen zijn meegenomen naar het politiebureau. De ouders zullen daar een verklaring af moeten leggen. Voor de familie wordt hulpverlening ingeschakeld.

