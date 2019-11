Twee kindjes van 1 en 2 jaar dood aangetroffen in snikhete auto in Australië TT

23 november 2019

09u51

Bron: News.com.au, Daily Mail 0 In de Australische deelstaat Queensland zijn twee jonge kindjes van 1 en 2 jaar dood aangetroffen in een snikhete auto. Dat meldt de politie. De moeder vond de lichaampjes in haar auto op de oprit voor haar huis ten zuiden van de stad Brisbane.

De hulpdiensten probeerden beide jonge meisjes nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens de politie stierven ze door de extreme hitte in de auto. Op het moment van de gruwelijke ontdekking, deze namiddag lokale tijd, was het in de regio 31 graden warm.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar vermoedelijk vergat de moeder de kinderen in de wagen toen ze thuiskwam. De politie is een onderzoek opgestart.

Meer over Brisbane

Queensland