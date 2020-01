Twee kinderen omgekomen door ongeluk met schoolbus in Duitsland, verschillende gewonden ADN

23 januari 2020

14u56

Bron: ANP 0 Bij een ongeluk met een schoolbus in de Duitse deelstaat Thüringen zijn een meisje en een jongen van acht jaar oud om het leven gekomen. Vijf kinderen raakten zwaargewond en vijftien anderen lichtgewond. Ook de buschauffeur is gewond.

De bus reed naar een lagere school in Bad Berka, raakte door gladheid van de weg af en sloeg op een helling over de kop. De politie vermoedt dat gladheid de enige oorzaak is geweest. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets mis was met het voertuig of dat de bestuurder fouten maakte.



In het zuidoosten van Beieren verongelukte vanmorgen ook een schoolbus. De bus raakte door nog onbekende reden van de weg en botste tegen een boom. De chauffeur raakte zwaargewond, negen schoolkinderen kwamen er met lichte verwondingen van af.