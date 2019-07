Twee kinderen omgekomen bij ongeval met tractor in Duitsland kv

14 juli 2019

01u04

Bron: Belga 3 In de Zuid-Duitse streek Allgäu zijn gisteravond twee kinderen op tragische wijze om het leven gekomen nadat ze van een tractor vielen en door het gevaarte werden overreden. Dat deelt de Duitse politie mee.

De twee jongens van 10 en 13 jaar oud reden in Balderschwang, in de deelstaat Beieren, samen met een 12-jarig meisje mee in de laadbak van de tractor, die door een andere 13-jarige jongen werd bestuurd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek vielen de kinderen door een oneffenheid op de weg uit de laadbak. De jongens kwamen onder de tractor terecht. Voor hen kon geen hulp meer baten. Het meisje liep bij het ongeval lichte verwondingen op.