Twee kinderen omgekomen bij noodweer in Arizona

kv

01 december 2019

00u49

Bron: Belga

0

In de Amerikaanse deelstaat Arizona zijn twee kinderen zaterdag dood teruggevonden nadat het voertuig waarin ze zaten bij een overstroming door het wassende water was meegesleurd. Die overstroming was het gevolg van een zware winterstorm die momenteel door de Verenigde Staten trekt.