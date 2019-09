Twee kinderen omgekomen bij brand in Nederlandse grensplaats Strijbeek RL

15 september 2019

02u33

Bron: ANP 0 Update Bij een brand in het Nederlandse Strijbeek zijn twee kinderen om het leven gekomen. De brand brak zaterdag even voor middernacht uit in een houten woning in een bosrijk gebied net over de grens op ongeveer 20 kilometer ten noordwesten van Turnhout.

Een vrouw die daar woonde en een derde kind konden tijdig uit de woning ontsnappen. Een woordvoerder van de politie spreekt van een "drama". De kinderen zijn niet van de vrouw, maar waren bij haar aan het logeren. Zij is de oma van een van de twee kinderen die zijn omgekomen. Het andere slachtoffer was een vriendje.

Volgens de woordvoerder zijn ze alle drie nog geen 10 jaar oud. De brandweer heeft tijdens het blussen twee stoffelijke overschotten in het huis ontdekt.



Bij de brand is de vrouw gewond geraakt, evenals de vader van een van de kinderen. Hij sliep in een naastgelegen chalet en wilde de brandende woning ingaan om de kinderen te redden. Beiden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De families van de slachtoffers krijgen medische en psychische zorg van de GGD. De omgeving van de woning is gemarkeerd als plaats delict, al gaat de politie niet uit van opzet. De woning is door het vuur grotendeels verwoest. Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend.