Twee kinderen komen om bij woningbrand tijdens logeerpartij net over Nederlandse grens

15 september 2019

08u08

Bron: AD.nl 42 Een logeerpartij in het Brabantse dorpje Strijbeek is uitgemond in een drama: twee jonge kinderen zijn om het leven gekomen. De oma van het ene kind en de vader van het tweede slachtoffer moesten per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat zij de kinderen probeerden te redden uit de brandende woning.

De brand brak even voor middernacht uit in een houten woning aan de Daesdonckseweg in een bosrijk gebied in de gemeente Alphen-Chaam in de buurt van de Belgisch-Nederlandse grens. De kinderen logeerden bij de vrouw. Zij is de oma van een van de twee kinderen die zijn omgekomen. Het andere slachtoffer was een vriendje. De oma en een derde kind wisten tijdig uit de woning te ontsnappen.

Drama

Een woordvoerder van de politie spreekt van een drama. Volgens de politie-woordvoerder zijn de kinderen alledrie nog geen 10 jaar oud.

De kinderen lagen vermoedelijk te slapen toen de brand uitbrak in het huis. De politie had nog even de hoop dat de twee kinderen het nabijgelegen bos in waren gevlucht. Die hoop verging snel. De brandweer trof in de nagenoeg afgebrande houten woning twee stoffelijke overschotten aan.

Naastgelegen chalet

Bij de brand is de vrouw die er woonde gewond geraakt, evenals de vader van een van de kinderen. Hij sliep in een naastgelegen chalet en wilde de brandende woning ingaan om de kinderen te redden. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De families van de slachtoffers krijgen medische en psychische zorg. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De woning is door de brand grotendeels verwoest. Dat maakt de berging van de lichamen lastig omdat de woning niet meer stabiel is.

De brandweer heeft in de nagenoeg afgebrande houten woning twee stoffelijke overschotten ontdekt. We gaan er van uit dat dat de twee kinderen zijn. De berging is lastig omdat de woning niet meer stabiel is. Familie van de slachtoffers krijgt medische en psychische zorg van de GGD https://t.co/VQUZxhlw9d Politie Breda eo(@ Politie_Breda) link