Twee kinderen al vijf maanden vermist en nu heeft politie smartphone meisje gevonden bij haar moeder KVDS

10 februari 2020

17u55

Bron: CBS News, KUTV, Oxygen 2 Buitenland Er lijkt een nieuwe ontwikkeling te zijn in een verdwijningszaak die de Verenigde Staten al maanden in de ban houdt. Tylee Ryan (17) en haar geadopteerde broertje Joshua ‘JJ’ Vallow (7) uit Idaho werden eind september voor het laatst gezien en de politie zou nu volgens nieuwszender CBS News de telefoon van het vermiste meisje gevonden hebben bij haar moeder. De ouders van de kinderen ontkennen sinds het begin echter dat ze iets met de verdwijningen te maken hebben. Opmerkelijk: de ex-partners van het koppel stierven vorig jaar allebei onder verdachte omstandigheden.

23 september 2019: dat was de dag dat Tylee en haar broertje JJ van de aardbodem verdwenen. De kinderen waren een maand daarvoor met hun moeder Lori Vallow (46) en stiefvader Chad Daybell (51) vanuit Arizona naar Rexburg, Idaho verhuisd. Eerder dat jaar was Charles Vallow – de eerste echtgenoot van Lori – in Arizona onder vreemde omstandigheden om het leven gekomen.

Scheiding

Charles had in februari 2019 de scheiding aangevraagd van Lori en volgens de krant The Arizona Republic zou hij daarbij beweerd hebben dat Lori zichzelf zag als “een god, die aangesteld was om het werk van de 144.000 uit te voeren bij de terugkomst van Christus in juli 2020”. Nog voor de scheiding uitgesproken was, werd Charles doodgeschoten door Lori’s broer Alex Cox. Cox vertelde achteraf aan de politie dat hij zichzelf verdedigd had toen Charles hem met een baseballknuppel te lijf ging. De ware toedracht is nog altijd niet duidelijk. De zaak is nog niet opgelost.





Dat was niet het enige verdachte overlijden vorig jaar. In oktober 2019 stierf ook Tammy Daybell, de eerste vrouw van de stiefvader van de verdwenen kinderen Chad. Het leek eerste om een natuurlijk overlijden te gaan, maar de politie stelde dat achteraf in vraag en liet het lichaam van de vrouw opgraven voor een autopsie. De resultaten daarvan laten nog op zich wachten.





Twee weken na het overlijden van Tammy stapten Lori en Chad in het huwelijksbootje. (lees hieronder verder)

Op 26 november 2019 ging de politie bij het koppel langs om te checken of alles wel in orde was met zoon JJ. De agenten kregen te horen dat de kinderen bij vrienden logeerden in Arizona. Onderzoek toonde een dag later echter al aan dat dat verhaal niet klopte. Toen de speurders terug naar het huis van de ouders in Rexburg trokken, bleken die met de noorderzon verdwenen.

Beloning

Daarop schakelde de zoekactie naar de kinderen een versnelling hoger. Het FBI verspreidde in het hele land een opsporingsbericht en de grootouders van de kinderen – de ouders van Lori – loofden een beloning van 20.000 dollar (18.000 euro) uit voor wie een tip kon geven die naar de kinderen leidde. In een verklaring zei de politie dat ze geloofde dat het leven van de kinderen “in gevaar” was en dat hun moeder volgens haar wist waar de kinderen waren. Of toch minstens wat er met hen gebeurd was. (lees hieronder verder)

Het bleef akelig stil. Enige nieuwe ontwikkeling was het plotse overlijden van Alex Cox, de broer van Lori. Oorzaak: onbekend. Ook daar is het onderzoek nog aan de gang.

Op 25 januari volgde dan toch nog een doorbraak: Chad en Lori werden gelokaliseerd op Hawaï. Van de kinderen echter geen spoor. Het koppel kreeg daarop het bevel om Tylee en JJ naar de politie in Idaho te brengen vóór donderdag 30 januari. Maar die dag ging voorbij zonder dat er iets gebeurde. Mogelijk zal Lori nu vervolgd worden voor ‘minachting van het hof’. Daardoor zou de openbare aanklager in de zaak haar kunnen laten uitleveren van Hawaï naar Idaho.

Een bron bij de politie verklaarde intussen aan CBS News dat de smartphone van Tylee gevonden zou zijn bij een onderzoek van haar moeder in Hawaï. Hij zou nog verscheidene keren gebruikt zijn na de verdwijning van de tiener, maar het is niet duidelijk door wie. (lees hieronder verder)

Zo werd op 25 oktober een berichtje gestuurd naar een vriend van het meisje, waarin stond: “Hey. Ik mis jullie ook. Ik hou van jullie.” Volgens de ontvanger klonk dat niet als Tylee. Er zou in oktober ook twee keer een online betaling uitgevoerd zijn met het toestel.

Broer

Intussen heeft de oudere broer van de vermiste kinderen – Colby Ryan – verklaard dat hij “het gehad heeft” met zijn moeder omdat ze niet wil meewerken met de politie. Desalniettemin kan hij niet geloven dat ze haar kinderen kwaad heeft gedaan. “Mijn moeder zou haar leven geven voor de kinderen. Maar als ik dit alles zie en hoor, begint mijn verstand toch te twijfelen.”

Eerder omschreef de moeder van Lori haar al als “een monster” omdat ze de kinderen niet terugbracht.