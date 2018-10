Twee keer zo groot als het Vrijheidsbeeld: dit is het grootste standbeeld ter wereld

30 oktober 2018

In India is het grootste standbeeld ter wereld eindelijk klaar. Het 183 meter hoge beeld is opgedragen aan de Indische advocaat en politicus Vallabhbhai Patel, die India mee naar de onafhankelijkheid leidde. Het standbeeld is twee keer zo groot als het Vrijheidsbeeld in New York. Morgen wordt het beeld officieel ingehuldigd door premier Narendra Modi.