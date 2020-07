Twee keer ontsnapt uit Noord-Korea, maar de littekens blijven: “Na hongersnood kwamen mensenhandel en deportatie” Sven Van Malderen

31 juli 2020

17u37

Bron: The Sun 3 Als simpele burger ontsnappen uit Noord-Korea blijft een huzarenstukje. Jihyun Park is er tot twee keer toe in geslaagd, maar haar traumatische verleden blijft als een molensteen rond haar nek hangen. Zo zag de vrouw bijvoorbeeld haar eigen nonkel sterven van de honger. Ze belandde als slachtoffer van mensenhandel in de klauwen van een wrede landbouwer en werd nadien nog maandenlang afgebeuld in een werkkamp. In ‘The Sun’ doet de vrouw nu haar ontluisterende verhaal.

“Kim Jong-un is een moordenaar. Hij heeft ontelbaar veel doden op zijn geweten”, begint Jihyun meteen stevig. De toekomst kondigt zich gitzwart aan. Het coronavirus heeft het heersende voedseltekort nóg nijpender gemaakt. “En door de strikte lockdown is ontsnappen nu echt onmogelijk geworden.”

Jihyun groeide op in Chongjin, een stad in het noordoosten van het land. Ze werkte zelf als leerkracht, haar ouders waren allebei van goede komaf. Maar dan sloeg halfweg de jaren 90 de hongersnood toe. “De zaak van mijn moeder ging failliet en vanaf dan ging ook onze financiële situatie er fors op achteruit. Buiten zag ik overal lijken op straat liggen. In 1996 is mijn nonkel gestorven van de honger. Hij zag er als een beest uit, enkel nog vel over been.”

Kom rijst

Ook haar vader werd zwaar ziek. De kom rijst die Jihyun voor hem opwarmde als ze ging werken, stond er ‘s avonds nog. Hij wilde de portie met haar delen, zijn dochter mocht immers geen honger lijden. Op een bepaald moment was zijn gezondheid zodanig achteruitgegaan dat hij niet meer kon praten.

Intussen had haar jongere broer zich in nesten gewerkt. De overtreding die hij begaan had, was futiel. Maar de militaire politie, die hem al eens halfdood geslagen had, zocht hem nu opnieuw. “De laatste wens van mijn vader was dat ik zijn leven zou redden. Met een handgebaar maakte hij duidelijk dat we moesten vluchten.”

Zo’n onderneming is uiterst gevaarlijk. Zelfs als het lukt, riskeren de ‘overlopers’ deportatie. En dan eindigen ze in streng bewaakte detentiecentra, waar ze heropgevoed en gemarteld worden. Ook dwangarbeid staat op het programma.

Belogen

In februari 1998 waagden Jihyun en haar broer toch hun kans. Ze kregen daarbij hulp van een ‘tussenpersoon’, die hen in China een fijn leven in het vooruitzicht stelde.

Helaas kwam het duo er snel achter dat ze belogen werden. “Mijn broer werd teruggestuurd naar Noord-Korea. Tot op de dag van vandaag weet ik niet of hij het overleefd heeft. Ikzelf werd te koop aangeboden. Verschillende mannen kwamen me keuren, een Chinees legde 5.000 yuan (600 euro, red.) op tafel voor mij.”

Met die man, een landbouwer, zou Jihyun uiteindelijk ook een kind krijgen. Als ze niet exact uitvoerde wat hij wilde, dreigde hij met geweld en deportatie. Dat terreurbewind zou uiteindelijk vijf jaar duren.

Deportatie

Maar nog was de nachtmerrie niet voorbij. In 2004 werd Jihyun betrapt en naar Noord-Korea gedeporteerd. Ze werd ook gescheiden van haar zoon, die op dat moment vijf jaar oud was. “Ik kreeg niet eens de kans om afscheid van hem te nemen. Ik vreesde dat ik hem nooit meer te zien zou krijgen.”

Jihyun werd samen met tientallen andere gevangenen opgesloten. Van een toilet in de cel was geen sprake, hun behoefte moesten ze in een emmer doen. “De geur was ondraaglijk. Maandverband mochten we ook niet gebruiken. We scheurden kleren stuk om het bloed op te vangen, maar die mochten niet gewassen worden.”

De dag begon ontiegelijk vroeg - om 4.30 uur al - en ging tot in de late uurtjes door. De gevangenen moesten patriottische liedjes zingen en onophoudelijk strenge regels afdreunen.

Met blote hand aarde scheppen

Van een uitgestrekte bergheuvel moesten terrasvormige velden gemaakt worden. Dat betekende dus aarde in een kar scheppen. Eén ton per vier vrouwen om precies te zijn, en dat met de blote hand. “Ze behandelden ons als beesten. In de zomermaanden aten we rauwe aardappelen die we in het stof vonden, kwestie van niet te verhongeren. Ik wilde sterven, maar de gedachte aan mijn zoon hield me overeind.”

Op een ochtend hield Jihyun het niet meer van de pijn aan haar been. Ze smeekte de bewakers om hulp, maar zij dachten dat ze aan het liegen was en gaven haar er nog een rammeling bovenop.

De volgende dag stond haar opgezwollen been echter vol abcessen. “De ontsteking zag er zo lelijk uit dat ze dachten dat ik het niet zou overleven. Een geluk bij een ongeluk, want om die reden werd ik vrijgelaten.”

Omheining

Daar stond Jihyun dan, zonder geld, zonder thuis. En met een krakkemikkige gezondheid. Ze besloot om samen met haar zoon een nieuwe vluchtpoging richting China te wagen. “Gelukkig herinnerde ik mij nog het telefoonnummer van het huis waar we samen gewoond hadden. Toen ik hem aan de lijn kreeg, begonnen we te huilen.”

Moeder en zoon klommen in het gezelschap van enkele andere overlopers over drie omheiningen. Bij het laatste obstakel ging het echter bijna mis. “We zagen koplampen, van een Chinese politiewagen, dacht ik. Toen een man onze richting uitliep, dacht ik dat alle moeite voor niets geweest was. Maar hij nam mijn zoon op de schouders en hielp ons. Het bleek iemand van ons groepje te zijn: hij had gezien dat we in de problemen waren gekomen en wachtte op ons.”

“Voor de eerste keer liefde”

Met die barmhartige samaritaan startte Jihyun een nieuw leven in Mongolië. Hij zou haar ook nog eens drie kinderen schenken. “Dat was de eerste keer dat ik liefde kende”, aldus de vrouw.

In 2008 verhuisde het gezin naar Manchester in het Verenigd Koninkrijk, waar ze zich nu als mensenrechtenactiviste inzet voor Noord-Koreaanse vluchtelingen. “Voor de buitenwereld komt Kim Jong-un krachtdadig over, maar in mijn ogen zit die veerkracht net bij zijn volk. Zij moeten elke dag tegen het kwaad vechten. Ik hoop dat de 25 miljoen inwoners ooit ook de vrijheid zullen vinden.”