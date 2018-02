Twee journalistes doen zich voor als gelukszoekers op weg naar Europa en filmen alles undercover. Doortrapte smokkelaar geeft hen schokkend advies Karen Van Eyken

27 februari 2018

16u29

Bron: CNN 80 Twee journalistes van CNN besluiten om zich in Nigeria voor te doen als migranten die zo snel mogelijk naar Italië willen. Ze leggen geld op tafel voor het 'VIP-pakket' en krijgen meteen een gouden raad van een mensensmokkelaar. De schokkende hint geeft aan hoe angstaanjagend het vervolg van hun trip zal worden.

Nima Elbagir en Lillian Leposo zijn aangekomen in de staat Edo in Nigeria, de 'hub' voor Afrikaanse vluchtelingen die via Libië naar Europa willen. Het 'VIP-pakket' houdt in dat een handlanger - ook wel 'pusherman' genoemd - hen op weg zet naar de stad Kano in het Noorden van Nigeria, alwaar een mensensmokkelaar de vrouwen over de grens met Libië zal brengen.

Bij het beklinken van de deal geven ze zo weinig mogelijk over zichzelf prijs. Ze zeggen dat ze Italië willen bereiken en vandaar naar Londen hopen door te reizen. De smokkelaars blijken vooral in hun geld geïnteresseerd en stellen amper vragen.

De vrouwen moeten elk 1.400 dollar (omgerekend 1130 euro) ophoesten voor de smokkelroute tot in Libië. Bij het VIP-pakket blijken ook condooms te horen. "We bezorgen jullie anticonceptie", zegt de pusherman verrassend. “In Libië heb je mannen nodig die lief voor je zijn. Zij hebben dingen die jij wil. Begrijp je wat ik bedoel? Je krijgt niets voor niets in dit leven. Je hebt geluk. Want soms kan het tot zes maanden duren vooraleer je op een boot belandt. Maar vrouwen, zeker van jouw type, kunnen de volgende dag al op een boot gezet worden.”

Maar de pusherman heeft tot slot ook nog een schokkend advies: "Verzet je niet als je verkracht wordt".

Een dag later worden de vrouwen op een bus gezet naar Kano. Het is opvallend dat de smokkelaars voor hun mensenhandel gewoon van het openbaar vervoer in Nigeria gebruikmaken.

De vrouwen kunnen bij een drukke halte wegglippen uit de bus en ontkomen aan de smokkelaars. Ze zijn opgelucht wanneer ze Hassan John, hun producer bij CNN, weerzien.

Waren ze op de bus blijven zitten, dan zouden ze veertien uur later zijn aangekomen in Kano. Vandaar hadden ze een tweede bus moeten nemen naar Agadez in Niger. En vandaar zou het dan verdergaan naar Sabha in Zuid-Libië. Het is daar dat de slavenhandel welig tiert. CNN wist eerder al beelden te maken van een slavenmarkt die wereldwijd voor ophef zorgden.

Toch verkopen vluchtelingen en gelukszoekers nog steeds have en goed om deze hachelijke route naar het Westen te kunnen ondernemen. En zoals uit de reportage van CNN blijkt, is een deal met smokkelaars zeer makkelijk te regelen en ultrasnel beklonken.

U kan de volledige reportage ook hier bekijken.