Twee jongeren en twee brandweerlieden komen om bij brand in Noord-Frankrijk

12u14

Bron: Belga, La Voix du Nord 0 AFP Bij een brand in een woning in het noorden van Frankrijk zijn vannacht minstens vier mensen omgekomen, onder hen ook twee brandweerlieden. Minstens drie mensen raakten zwaargewond, melden de autoriteiten in het Franse departement Pas-de-Calais. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is een onderzoek gestart.

De brand in het huis in Estrée-Blanche, dat werd bewoond door twee ouders en hun twee kinderen van 16 en 22 jaar oud, brak afgelopen nacht rond 2.30 uur uit. In de woning werden nadien twee lichamen gevonden. Vermoedelijk gaat het om de twee kinderen. De ouders raakten gewond maar konden zich wel in veiligheid brengen.

Twee brandweervrijwilligers van 20 en 32 jaar oud probeerden bij aankomst het huis binnen te dringen, maar werden wellicht verrast door een vlamoverslag, waarbij een hete rookgaslaag plots zelf ontbrandt. De twee jonge mannen bezweken na de bluswerken aan hun verwondingen. Een derde brandweerman, die zijn twee collega's wilde redden, raakte eveneens gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen.

De Franse president Emmanuel Macron drukte op Twitter zijn medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers .

Mes pensées vont aux familles et aux proches des pompiers décédés cette nuit et des victimes de cette tragédie. Les Français savent ce qu’ils doivent à tous ceux qui risquent leur vie pour les protéger. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

