Twee jonge twintigers uit Nederland verlamd door lachgas Josien Kodde

23 augustus 2019

10u07

Overmatig gebruik van lachgas heeft mogelijk blijvend letsel veroorzaakt bij twee jonge Nederlanders. Twee twintigers uit Twente zijn met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis beland. De vraag is nog maar of ze er helemaal bovenop komen.

Het meest recente geval dateert van enkele weken geleden. Een jonge man kon zijn bed plots niet meer uit. Hij had minder kracht in zijn benen, een verdoofd gevoel in het onderlichaam tot aan de navel, verdoofde vingertoppen en tintelingen in zijn handen.



Volgens het ziekenhuis was de oorzaak overmatig gebruik van lachgas. Vlak voor opname bestond het gebruik uit dagelijks liefst honderd ballonnen, aldus ziekenhuis MST. Het gevolg was een beschadiging van het ruggenmerg, de dwarslaesie dus. De andere patiënt lag vorig jaar in MST.

Blijvende schade?

De Nederlandse neuroloog Lucille Dorresteijn wil in verband met privacy niets zeggen over de herstelmogelijkheden van de twee patiënten. “In zijn algemeenheid verdwijnen de klachten deels. Maar dat duurt maanden tot jaren. Of ze er helemaal niets aan over houden, is nu nog niet te zeggen.”

Het meest recente slachtoffer zit nog in een rolstoel. Hij zal lang moeten revalideren. Dat gebeurt voor een deel met medicatie.

Dwarslaesie door lachgas

De situatie van de twee staat niet op zichzelf. Navraag door de NOS wees eerder dit jaar uit dat de afgelopen 2,5 jaar bij acht revalidatiecentra in Nederland dertien patiënten werden behandeld met een incomplete dwarslaesie als gevolg van lachgas. “Mogelijk zijn er meer dan dertien patiënten”, zegt Lucille Dorresteijn. “Wie lichtere neurologische klachten heeft, komt niet altijd in een revalidatiecentrum terecht.”