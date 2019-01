Twee Japanse moeders vertellen over hoe hun zonen zich letterlijk dood werkten Gijs Moes

09 januari 2019

13u47

Bron: Trouw 0 Karoshi is het Japanse woord voor ‘dood door overwerk’. Twee moeders die hun zoon verloren, vertellen hoe het zo ver kon komen.

“Ik wil voorkomen dat het vaker misgaat”. Michiyo Nishigaki is tegen wil en dank het gezicht van de strijd tegen karoshi in Japan. De kordate vrouw van 74 jaar, voormalig lerares handenarbeid en techniek, begon een petitie, sprak op conferenties en symposia, gaf lezingen en was de drijvende kracht achter een wetswijziging. Allemaal om te voorkomen dat meer moeders moeten doormaken wat haar is overkomen.

Haar zoon Naoya, een ingenieur, ging in 2002 werken voor een dochterbedrijf van elektronicabedrijf Fujitsu. Een jaar later werd hij op een bijzonder project gezet, de ontwikkeling van een standaard voor digitale tv. “Hij werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Volgens het bedrijf werkte hij honderd uur per maand over, soms wel honderdvijftig.” Nog meer, denkt Nishigaki.

