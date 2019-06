Twee jaar na de feiten eisten aanslagen op Bataclan een 131ste leven AW

16 juni 2019

11u22

Bron: ANP 0 De aanslagen op de concertzaal Bataclan in Parijs hebben nog een leven geëist. Het aantal slachtoffers van de aanslagen op 13 november 2015 komt daarmee op 131, meldt de Franse krant Le Parisien.

Een man die aan het bloedbad had weten te ontkomen, werd met een ernstige posttraumatische stressstoornis opgenomen in een psychiatrische inrichting, waar hij twee jaar na de aanslagen een einde aan zijn leven maakte.



Volgens een medisch rapport had die wanhoopsdaad een direct verband met het bloedbad dat aanhangers van Islamitische Staat aanrichtten bij een voetbalstadion, in café's en de concertzaal. Justitie erkent dat de 31-jarige man tot de slachtoffers hoort.