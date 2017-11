Twee jaar na aanslagen Parijs: Frankrijk brengt hulde aan slachtoffers TK

11u00

Bron: Belga 0 AFP Frankrijk herdenkt vandaag de slachtoffers van de terreuraanslagen op 13 november 2015 in en nabij de hoofdstad Parijs. Aan het Stade de France startte de Franse president Emmanuel Macron een reeks huldigingen voor de slachtoffers van de aanslagen, waarbij 130 doden vielen.

Aan het voetbalstadion legde Macron een bloemenkrans neer voor een gedenkplaat tijdens een stille ceremonie, in aanwezigheid van families van de slachtoffers en verschillende gezagsdragers, onder wie ook gewezen president François Hollande. Dat stadion was de eerste van zes sites die door drie jihadistische commando's werden aanvallen. Drie terroristen bliezen zichzelf op nadat ze zich geen toegang tot het stadion konden verschaffen. Daar vond toen een vriendschappelijke wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland plaats. Het enige slachtoffer was een buschauffeur.

Na de ceremonie aan het stadion gingen Macron, de nabestaanden en de andere aanwezigen naar de restaurants en bars die werden getroffen door de terroristen. De laatste stop is de Bataclan. In die concertzaal kwamen die bewuste avond 90 mensen om het leven.

EPA

EPA

AFP