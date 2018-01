Twee jaar cel voor vrouw (52) die epilepsie verzweeg en twee mensen doodreed Victor Schildkamp

25 januari 2018

15u51

Bron: AD.nl 1 Julia H., een Nederlandse vrouw die epilepsie verzweeg om haar rijbewijs te behouden en twee mensen doodreed, moet twee jaar de cel in. Ook mag ze vijf jaar niet autorijden. De straf is veel zwaarder dan de zes maanden cel die was geëist.

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten, vanwege het 'onvoorstelbare leed' dat de nabestaanden is aangedaan. Julia H. reed in mei 2014 in de gemeente Hellevoetsluis twee jonge mensen uit Polen dood die langs de weg liepen. Het ongeluk gebeurde doordat Julia H. een epileptische aanval kreeg. De slachtoffers waren Sylwia Leśnik (23) en Grzegorz Kumela (29). De Poolse twintigers werkten allebei in een serre-groentenbedrijf.

Rijbewijs

De 52-jarige vrouw uit de badplaats Rockanje bleek al zeven keer eerder betrokken in een verkeersongeval tijdens epileptische aanvallen. Toch deed ze er alles aan om haar rijbewijs te behouden en terug te krijgen, onder meer door de aanvallen te verzwijgen.

Julia H. toonde twee weken geleden tijdens de rechtszaak bijzonder weinig zelfinzicht. Zo zei ze zich niet schuldig te voelen omdat ze "zich niet van het ongeluk bewust was". Hoewel mensen in haar omgeving haar steeds waarschuwden, leek ze niet te willen geloven dat de ongelukken elke keer te wijten waren aan epilepsie. Ze gaf haar aandoening de schuld, maar niet zichzelf.

Bij de rechtszaak twee weken geleden was ook de familie van slachtoffer Sylwia aanwezig. Zij vinden dat de vrouw als moordenaar veroordeeld had moeten worden. Bij de uitspraak vandaag was alleen een in Nederland wonende nicht van Sylwia in de zaal. Zij zei na afloop dat ze de hogere straf niet meer verwacht had en dat het toch voor enige opluchting zorgt.

Bekijk hieronder een reportage op de plek van het ongeluk: