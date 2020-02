Twee jaar cel voor Britse vrouw die vliegtuigdeur wilde openen AW ADN

12 februari 2020

15u34

Bron: Belga 0 Een 26-jarige Britse vrouw is tot twee jaar cel veroordeeld, omdat ze tijdens een vlucht de deur van een passagiersvliegtuig wilde openen. Het toestel keerde terug naar Groot-Brittannië en werd daarbij begeleid door straaljagers van de gealarmeerde luchtmacht.

Een rechtbank in het Engelse Chelmsford achtte Chloe Haines schuldig aan het in gevaar brengen van een vliegtuig en de aanval op een bemanningslid. De stewardess werd door Haines gekrabd toen ze wilde voorkomen dat de vrouw de deur opende. Haines schreeuwde daarbij: "Ik ga jullie allemaal vermoorden".

De vrouw verklaarde later dat ze een black-out had door alcohol en medicijnen, en dat ze zich niets meer kon herinneren. Ze bekende schuld.



Het incident deed zich voor in juni op een vlucht naar het Turkse Dalaman. Het toestel keerde terug naar de luchthaven London-Stansted en werd daarbij begeleid door straaljagers van de gealarmeerde luchtmacht. De luchtvaartmaatschappij Jet2 schat de schade op ruim 100.000 euro.