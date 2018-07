Twee Italiaanse kunstenaars uitgewezen wegens muurschildering van Palestijns meisje op Westoeverbarrière AW

30 juli 2018

16u44

Bron: Belga 3 Israël heeft twee Italiaanse graffitikunstenaars het land uitgewezen, die op de grensmuur met de Westelijke Jordaanoever een groot portret schilderden van de Palestijnse tiener Ahed Tamimi (17). Dat meisje is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van het Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting. Tamimi werd zondag vrijgelaten na een celstraf van bijna acht maanden.

De Israëlische politie had de Italianen zaterdag gearresteerd en zondag weer vrijgelaten. Beide Italianen keerden vandaag terug naar Napels, zei hun advocaat Asmi Masalha. Ze hadden in de omgeving van Bethlehem een groot portret van Tamimi op de grensmuur geschilderd.



De beide Italianen en een Palestijnse werden wegens beschadiging van de grensmuur opgepakt, klonk het in een mededeling van de Israëlische politie. Israël gaf de Italianen 72 uur de tijd om het land te verlaten. Volgens hun advocaat mogen ze Israël de komende tien jaar niet meer binnen.



Grensmuur

Israël was in 2002 na zware Palestijnse aanslagen met de bouw van de grensmuur begonnen. Sindsdien is het aantal aanslagen sterk gedaald. Er is veel kritiek omdat de grensmuur op vele plaatsen ver in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever staat. Op bepaalde delen bestaat hij uit een hoge betonnen muur, op andere plaatsen uit een hek.

Palestijnse activiste

Ahed Tamimi had in december een soldaat voor de lopende camera's in het gezicht geslagen en naar hem gestampt. Zij en haar moeder werden zondag na bijna acht maanden cel in Israël vrijgelaten. Israël beschouwt haar als een provocatrice.

