Twee Israëlische toeristen komen om bij bootongeluk in natuurpark Chili lva

24 februari 2019

23u48

Bron: Bio Bio, CNN Chile, Times of Israel 0 In de buurt van het beroemde Chileense nationaal park Torres del Paine zijn zaterdag twee Israëlische toeristen om het leven gekomen bij een bootongeluk. 13 mensen raakten gewond.

Tussen de nationale parken Torres del Paine en Bernardo O’Higgins in de regio Magallanes in het uiterste zuiden van Chili raakte de kapitein van een kleine motorboot van touroperator ‘21 de Mayo’ de controle over het roer kwijt nadat het bootje een zandbank had geraakt. Hij stevende recht op een rots af en de 17 inzittenden werden eruit gekatapulteerd. Bij het incident lieten twee Israëlische vrouwen van 61 en 71 jaar oud het leven. 13 mensen, die allemaal deel uitmaakten van dezelfde Israëlische reisgroep, raakten gewond. Vier van hen liepen zware verwondingen op.

Twee ernstig gewonden werden met de helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. De overige inzittenden werden opgehaald door de ambulance en naar het ziekenhuis van Puerto Natales gebracht, de dichtstbijzijnde stad.