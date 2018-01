Twee inzittenden laten stervende vriend in auto achter na crash in Melbourne: "Hij had nog kunnen leven" jv

11u32

Bron: 7 News 0 Facebook/screenshot 7 News Een man werd door twee 'vrienden' voor dood achtergelaten in een gecrashte wagen in Melbourne. Volgens de politie had het slachtoffer een goeie kans om het ongeval te overleven, als de inzittenden - vermoedelijk een man en een vrouw - wél de hulpdiensten hadden verwittigd.

Maar dat gebeurde dus niet en er kwam pas hulp nadat een voorbijganger vanochtend rond 6 uur de Subaru die tegen een elektriciteitspaal was gecrasht, had opgemerkt. De passant zag een gewonde man in de auto te zitten, geklemd op de achterbank, met zijn veiligheidsgordel om. Het slachtoffer leefde op dat moment nog, maar zou niet veel later overlijden.

De politie was snoeihard voor de twee 'maten' die blijkbaar gevlucht waren. "Ze belden geen ambulance, verwittigden de hulpdiensten niet, noch de politie", zei inspecteur Stuart McGregor van de Victoria Police aan de pers. "Ik kan echt niet vatten hoe iemand zomaar van zijn stervende vriend kan weglopen. Hij was letterlijk voor hun ogen aan het sterven. Als we sneller bij hem waren geweest, leefde hij mogelijk nog."

Er werd een klopjacht ingezet op de weggevluchte bestuurder en passagier, zonder succes. Maar de Australische politie zet alles in het werk om ze alsnog op te sporen.